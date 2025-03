Reggina, è tornato Grillo subito decisivo: ‘Inutile stilare tabelle’

Dopo l’infortunio che lo ha tenuto fuori per diverse settimane, l’esterno Grillo, subentrato in occasione della sfida vinta contro il Sambiase, è risultato ancora decisivo con l’ennesimo assist. Queste le sue dichiarazioni a Gazzetta del Sud: “La Vibonese? Un’altra sfida complicata, proveremo a superare questo nuovo ostacolo. L’obiettivo è rimanere non troppo lontani dalla vetta, crediamo nel sorpasso e faremo di tutto per raggiungere la promozione diretta. Rispetto a noi il Siracusa avrà una gara in meno e c’è quindi la speranza di avvicinarci alla vetta. Non bisognerà mollare proprio adesso e l’abbiamo dimostrato battendo il Sambiase.

Ho provato una gioia immensa nell’andare ad esultare sotto la nostra curva, i padroni di casa ci hanno messi in difficoltà, noi comunque non ci siamo arresi, anzi, abbiamo raddoppiato gli sforzi centrando un successo pesantissimo. Ogni match è come una finale, inutile stilare tabelle, a noi interessa la Vibonese”.