Reggina: Grillo sulla concorrenza, l’obiettivo e l’importanza di Ragusa e Barillà…

Due giorni consecutivi al S. Agata per testare i progressi della squadra sul piano fisico e degli schemi. Prima il Lazzaro, oggi l’Asd Reggio, in entrambi casi è stata ovviamente vittoria, in entrambe le circostanze tantissime le occasioni da rete sprecate. A fine gara il commento dell’esterno Grillo: “L’idea è sempre quella di lavorare sulle catene che comprendono le corsie esterne e le mezze ali. Quando si gioca per vincere è giusto che ci sia tanta concorrenza. Siamo quattro giocatori forti, bisogna vincere il campionato, poi sarà il mister a decidere chi giocherà dall’inizio e chi subentrerà. Di sicuro la Reggina deve vincere il campionato perchè non può stare in questa categoria.

Quando arrivi in una piazza così devi dare tutto, in campo e fuori. Avere compagni come Barillà e Ragusa è un vantaggio, ti aiutano a inserirti e sarà così anche con i nuovi. La forza di questa squadra è il gruppo, siamo una famiglia. Giocare nella Reggina anche in serie D è come se si fosse nel professionismo“.