Reggina, R. Girasole: ‘Qui ho solo da imparare. Su mio fratello Domenico…’

Cresciuto nel settore giovanile della Reggina, il passaggio alla Ternana e adesso il ritorno per aiutare la squadra a tornare nel professionismo. Rosario Girasole è uno dei punti di forza della difesa amaranto ed è pronto lottare per un posto da titolare, “sfidando” anche il fratello Domenico: “E’ una forte emozione tornare alla Reggina, spero di dare il mio contributo alla squadra per quello che è l’obiettivo da raggiungere. Dopo l’infortunio ho ripreso benissimo, lo scorso anno ho giocato regolarmente, sono stato il capitano della Ternana Primavera. Io piedi migliori di Domenico? Ma no, siamo diversi, ci completiamo. Lui è molto forte di testa, più fisico e con i piedi non è male. Io molto aggressivo sulla marcatura. Qui ho solo da imparare, guardando lui, Daniel e Blondett. Posso ricoprire tutti i ruoli della difesa”.

