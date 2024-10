Reggina, Guarna: ‘Toscano esigente, Denis forte e umile’

Protagonista assoluto nella sfida interna contro il Picerno. Se Denis è stato eletto come migliore in campo per la prestazione ed i primi due gol in amaranto, Enrico Guarna avrebbe meritato il premio di calciatore decisivo, perchè quel suo intervento sullo 0-1 ha tenuto in partita gli amaranto, poi capaci di ribaltare il punteggio e dominare gli avversari. L’estremo difensore è stato ospite di “Passione Amaranto” su Reggina TV:

“L’approccio alla gara con il Picerno non è stato sbagliato. Abbiamo avuto poco tempo per preparare l’incontro, ma con il mister si era comunque parlato di un atteggiamento tattico dell’avversario che ci avrebbe potuto creare delle difficoltà. Siamo stati in costante possesso di palla, probabilmente la circolazione sarebbe dovuta avvenire in maniera più veloce e dopo aver subito il gol siamo riusciti a fare quello che sappiamo.

La realtà dei fatti è che l’errore del portiere viene parecchio amplificato rispetto a quello di qualsiasi altro giocatore. La maturità e l’esperienza accumulata negli anni mi consentono di poter vivere in maniera serena possibili indecisioni. Contro il Picerno in effetti quella parata non era semplice, il tiro rasoterra in contro tempo e l’attesa fino all’ultimo momento per capire dove il giocatore avversario poteva indirizzarlo. Sicuramente fa più notizia l’errore del portiere rispetto a quello di un attaccante.

In questo gruppo c’è bisogno di tutti. Denis è arrivato alla Reggina in buone condizioni poi l’infortunio ne ha condizionato il percorso di inserimento. Si è sbloccato e questo fa piacere a tutti, con mister Toscano per scendere in campo per il tipo di gioco che pratichiamo, bisogna essere al top della condizione. Denis è un ragazzo d’oro e molto umile.

Vogliamo tenerci stretta questa vetta, abbiamo una mentalità che nell’arco delle undici giornate fino al momento disputate ci ha fatto ottenere determinati risultati. Sarà importante conservarla anche se eventualmente si andrà incontro a momenti di difficoltà, ricordando che in questo gruppo ci sono tanti giocatori esperti che hanno fatto anche la serie A“.

