Reggina, Iacopino: ‘Se ci sono altri è giusto che si manifestino’

Insieme al Ds Gabriele Martino, il dottore Franco Iacopino è stato ospite di “Momenti Amaranto” in onda su Videotouring. Il passaggio che lo storico dirigente ha riservato all’attuale società e a quell’ipotetico gruppo di investitori che però mai si è manifesta: “A più riprese ho manifestato il mio pensiero e ribadisco che sono contro le polemiche verso questa società. C’è da dire che è stata scelta da una Commissione, da un Sindaco facente funzioni, ma nessuna persona di calcio presente a quel tavolo e per carità non sto parlando del sottoscritto a quei tempi a 1200 km di distanza. Se vogliamo fare una critica, forse solo su questo aspetto. Questi signori sono in grado di esprimere quelle possibilità economiche, se ci sono altri è giusto e corretto che si manifestino“.

Leggi anche

“L’attuale società non è che non investe perché non vuole, ma investe tutto quello che le è possibile. Se esiste qualcuno con un patrimonio che ci consenta di poter allestire una squadra a vincere il campionato senza sé e senza ma bisogna farsi avanti, magari anche con l’aiuto delle Istituzioni, che è bene ricordino cosa produceva per la città la Reggina in serie A. Ribadisco, questa società sta facendo il massimo, ma per fare il discorso Trapani, ci vuole qualcosa in più, o in soccorso, o insieme. Serve una risorsa patrimoniale forte, altrimenti faremo ancora un altro anno di Serie D, questo è il mio pensiero”.