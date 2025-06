Martino: ‘Ancora serie D? Mancanza di idee, non solo di risorse economiche’

"Non ci sono alibi per la mancata promozione in C"

Le critiche, le voci su nuovi investitori che però non si palesano, la terza stagione in serie D. Il punto di vista di Gabriele Martino, ospite di Videotouring:

Leggi anche

“La critica su eventuali imprenditori che non si manifestano, secondo me non giustifica il fatto che questa proprietà non sia riuscita in due anni a riportare la Reggina in Serie C. Non è un alibi. Per me il fatto che la Reggina debba ancora fare per il terzo anno di D è sinonimo di mancanza di idee, non solo di risorse economiche. Perinetti all’Athletic Palermo? Anche Reggio Calabria e la Reggina secondo me devono dotarsi di personaggi più importanti ed esperti”.