Reggina, Ilari non si presenta all’appuntamento con Brunetti

Nei prossimi giorni previsto confronto in call tra il primo cittadino e Felice Saladini

Come anticipato qualche giorno addietro era fissato per questa mattina l appuntamento tra il sindaco f.f. Paolo Brunetti ed il nuovo proprietario della Reggina, Manuele Ilari.

La convocazione da parte del primo cittadino aveva motivazioni ben precise: voler fare più chiarezza possibile rispetto a quello che è il presente e sui possibili sviluppi futuri della società amaranto.

Manuele Ilari aveva dato inizialmente l’ok salvo poi all ultimo momento comunicare la sua indisponibilità indispettendo molto il sindaco Brunetti adducendo motivazioni poco convincenti. Ennesimo segnale di una proprietà oggi decisamente poco credibile, un nuovo elemento che si aggiunge ad altre promesse non mantenute, come il mancato pagamento ai dipendenti della società utile a consentire la ripresa della normale attività presso il centro sportivo S. Agata.

Nei prossimi giorni il sindaco f.f. Paolo Brunetti dovrebbe confrontarsi in call con Felice Saladini.