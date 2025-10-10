Reggio, aggiornamento sugli impianti sportivi: San Giovannello, Campo Coni e la notizia su Ciccarello – FOTO

Si lavora in città su diverse strutture sportive. C’è grande fermento e attesa, in modo particolare su quelle di maggiore rilevanza. Abbiamo fatto il punto della situazione con il Delegato allo Sport Giovanni Latella, partendo dalla palestra di San Giovannello che, finalmente, dopo tanti anni sembra poter vedere la luce:

“I lavori procedono, è stata completata una facciata, oggi sono stati tolti i ponteggi lato strada e tutto prosegue secondo cronoprogramma. All’interno a breve si inizierà con la pavimentazione, mentre le tribune si devono soltanto arredare. Immaginiamo che entro pochi mesi la struttura finalmente sarà completata“.

Il Campo Coni? Si va avanti in maniera spedita. Come avrete notato si sta lavorando sulla parte esterna, quella della recinzione, con l’allargamento della strada e un nuovo marciapiede che prima non c’era. Ci sarà una pista a otto corsie, spogliatoi e bagni pubblici e ripristinato il manto erboso per lo svolgimento di tutte le attività. Verrà riqualificata anche la tribuna. Nella zona accanto, quella per intenderci individuata come militare, verranno realizzati parco e parcheggi.

A Ciccarello a breve verranno completate tutte le procedure burocratiche per la consegna ufficiale alla FIGC. Prossima settimana è prevista la firma ufficiale. I lavori sono stati completati”.

Di qualche minuto fa il post di Giuseppe Falcomatà sui lavori alla palestra di San Giovannello.