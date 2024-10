Reggina: l’attesa, le indiscrezioni, i primi nomi come Dg e Ds

Sta per terminare l'attesa. I tifosi amaranto in fibrillazione

Tra qualche ora sapremo con certezza quale sarà stata la scelta del sindaco f.f. Brunetti in merito al vincitore della manifestazione di interesse per la rinascita della nuova Reggina. Le ultime indiscrezioni che arrivano parlano di un progetto, quello de “La Fenice Amaranto“, decisamente più dettagliato e corposo rispetto agli altri e questo farebbe pensare ad un piccolo vantaggio acquisito, anche se nulla può essere dato per scontato, nonostante le dichiarazioni dell’altro pretendente Stefano Bandecchi.

Intanto vengono fuori anche i primi nomi riguardo la scelta delle figure che dovrebbero gestire la nuova società dal punto di vista prettamente sportivo. Si parla di Antonino Ballarino come direttore generale e Maurizio Pellegrino come direttore sportivo. Nel comunicato di ieri a firma del dottor V. Minniti, è stato scritto: “Se il progetto sarà scelto, saremo a disposizione dei media per tutti i dettagli e gli approfondimenti“.