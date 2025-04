Reggina: infortunati e squalificati tutti nello stesso reparto

Ci si avvia verso la fine della stagione regolare e la Reggina è ancora in corsa per la conquista della prima posizione. Non ha fallito l’appuntamento più importante, quello casalingo contro la Nissa nella giornata in cui il Siracusa è stato costretto, causa ritiro dell’Akragas, ad osservare un turno di riposo.

Nove punti in palio con gli amaranto che dovranno continuare a fare quello che è stato fatto subito dopo la sconfitta interna con il Siracusa, quindi vincere sempre, sperando che la capolista possa incappare anche in un mezzo passo falso, cosa che appare improbabile visto il calendario.

La Reggina sta producendo il massimo degli sforzi mentali e fisici e a proposito di quest’ultimo aspetto, ripetuti sono gli infortuni purtroppo tutti concentrati nello stesso reparto. Da tre partite è assente Adejo da due Giuliodori. Entrambi lo staff medico spera di poterli rendere arruolabili già da questo giovedi per la sfida al Locri. E sarebbe fondamentale visto lo stop di un altro difensore, l’Under Vesprini uscito anzitempo dal campo per un problemino muscolare. Per quello che riguarda invece le squalifiche, dopo lo stop di Cham, pronto al rientro, verrà fermato dal Giudice Sportivo il suo sostituto Ndoye.