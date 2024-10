Reggina, nuovo ingresso nello staff tecnico

La Reggina 1914 comunica di avere di avere affidato il ruolo di head scouting per la Sicilia al sig. Biagio Negrelli. Profondo conoscitore delle realtà calcistiche giovanili isolane, Negrelli, quarantasettenne, dopo aver ricoperto numerosi ruoli in alcune società dilettantistiche siciliane, ha prestato la propria competenza presso l’Akragas dove, tra gli altri, ha seguito in prima persona la crescita dell’attuale calciatore amaranto, Gaetano Navas.

*integralmente tratto da reggina1914.it