Reggina: intervento chirurgico per Nino Barillà. I tempi di recupero

Il capitano ha subìto l'infortunio in occasione della gara contro il Gela

16 Dicembre 2025 - 15:56 | Comunicato

Antonino Barillà Reggina ()

AS Reggina 1914 comunica che il capitano Antonino Barillà è stato sottoposto in data odierna a intervento chirurgico per la riduzione e stabilizzazione di una frattura della mandibola.

L’operazione, perfettamente riuscita, ha previsto l’applicazione di una placchetta metallica.

I tempi di recupero sono stimati in circa una settimana, al termine della quale il calciatore sarà nuovamente valutato dallo staff medico prima della ripresa dell’attività sportiva.

La società e i compagni di squadra rivolgono al capitano Nino Barillà i migliori auguri di pronta guarigione.

