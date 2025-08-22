Reggina: l’invito dell’ultras Carminello a tutti i tifosi amaranto
Circondato dai calciatori e dallo staff tecnico nel campo numero due del centro sportivo
22 Agosto 2025 - 12:28 | Redazione
Sono ormai alle spalle le contestazioni delle scorse settimane, anche se il tifo organizzato ha sempre fatto sapere di essere sempre e comunque al fianco della squadra e di sostenerla a prescindere. In piena campagna abbonamenti lo storico ultras Carminello si è recato presso il centro sportivo S. Agata e circondato dai calciatori e lo staff tecnico, ha lanciato un appello ai tifosi amaranto:
“Ciao ragazzi, ci sono storie che non hanno mai una fine. La storia di me con loro (i calciatori della Reggina). Quest’anno più che mai hanno bisogno del nostro sostegno, del nostro apporto, del nostro calore, del calore di tutta la città. Ci abboniamo? Abboniamoci tutti. Sosteniamola“.