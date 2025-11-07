Reggina, Leonardo: ‘La proprietà non deve mettersi di traverso ma risolvere i problemi’

Il dirigente Pasquale Leonardo, ospite di “Pianeta Dilettanti“, analizza con lucidità e competenza il momento critico della Reggina: “Certamente parlarne da fuori non è semplice e neanche serio, per capire quello che succede la società la devi vivere dal di dentro. Immagino che loro conoscano le problematiche e sappiano porvi rimedio. Torrisi è un buon allenatore che conosce bene la categoria, temo che non sia solo questo il problema, poi le voci sono tante e lasciano il tempo che trovano. Forse c’è un problema che va ricercato all’interno dello spogliatoio e la dirigenza deve essere brava a risolverlo. L’allenatore paga per primo, ma non credo sia quello il problema della Reggina.

In serie D si vince con grande voglia, determinazione, agonismo e domenica l’Igea Virtus lo ha dimostrato. I giocatori che scendono in campo devono sempre dare qualcosa in più. E’ una categoria dove bisogna correre.

Chi gestisce la Reggina deve sapere che in serie D bisogna vincere, altrimenti succede quello che sta succedendo. Bisogna avere le spalle larghe e saper gestire le pressioni. E’ necessario calarsi nella mentalità della D e prendere calciatori di categoria, dove l’aspetto atletico è importante. Fare squadra e gruppo, cose che evidentemente in questo momento a Reggio mancano. La proprietà deve capire che la rottura è una conseguenza dei risultati, non deve mettersi di traverso ma risolvere i problemi e in fretta. Tre anni in D sono molto pesanti per una piazza come Reggio. Bisogna capire se intervenire sul mercato, se c’è da eliminare qualche mela marcia, ma solo loro possono saperlo”.