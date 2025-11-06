Reggina, Brunetti: ‘La Reggina ai reggini? Sarei d’accordo, ma dove sono?’

Il calcio e la politica, la tifoseria chiede l’intervento dell’amministrazione comunale per provare a venire fuori da una situazione che vede ogni giorno la Reggina peggiorare sotto tutti i punti di vista. Il vicesindaco Brunetti risponde a “Live Break“, rispetto a quella che è la richiesta della gente: “Intanto direi di decidere una volta per tutte se la politica deve stare dentro o fuori dal mondo del calcio. Perchè le volte che ci si è interessati, si è stati tacciati di intrometterci in cose che riguarderebbero solo lo sport.

Quello che la politica può fare è rendere la città attrattiva. Tutela del patrimonio sociale e sportivo? Siamo d’accordo, ma vi dimenticate che in dieci anni è la seconda volta che andiamo in serie D e non credo che le responsabilità siano di Ballarino. Questo ce lo dimentichiamo tutti. Ho pianto vedendo la Reggina in serie D, perchè anche io l’ho seguita in trasferta quando era in serie A. Se a Reggio per rilevare la Reggina devono venire due forze esterne, direi che la cosa è molto preoccupante.

La Reggina ai reggini? Sarei d’accordo, ma dove sono? Dopo Saladini tutti ci siamo mossi per attirare imprenditori che potessero prendere la Reggina, ma abbiamo trovato il vuoto assoluto. C’è qualcuno interessato alla società? Ballarino lo ha detto chiaro, se c’è io sono qui, ma non sono io a stabilire le condizioni“.