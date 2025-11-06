Reggina, Brunetti: ‘Non ho scelto nessuno, ancora si strumentalizza’

Altro passaggio del vicesindaco Brunetti su “Live Break” ha riguardato la scelta della società nel settembre del 2023: “Io mi sono assunto la responsabilità di indicare in base a quelle che erano le normative vigenti, ma non ho scelto nessuno. Ho solo segnalato alla FIGC, alla Lega che erano arrivate due domande, quella più atttendibile e completa che apparteneva a questa società e poi quella di Bandecchi.

Io sono dispiaciuto che non siano arrivate dieci domande, erano solo due in tempi strettissimi, una delle quali totalmente incompleta e non chiara. Bandecchi ricchissimo? Lo so, ma non si vince solo con i soldi e poi nel business plan le forze economiche si equiparavano, almeno per quello che c’era scritto. A Bandecchi l’ho anche ringraziato e poi ricordate i video fatti dal sindaco di Terni prima dell’assegnazione. Ancora oggi si strumentalizza sulla scelta a distanza di due anni e mezzo. Certo, se avessimo vinto il campionato l’anno scorso, sarei stato il più bravo di tutti”.