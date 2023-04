Reggina: lettera aperta di Carminello, Inzaghi risponde

Lettera Aperta. Ciao mister, forse non c’è giorno e orario migliore per scriverti una lettera. Domenica alle 15, l’orario del nostro amato vecchio calcio quando dalla A alla C si scendeva in campo e gli stadi erano tutti pieni in tutte le categorie e per i tifosi delle squadre che giocavano fuori le mura amiche c’era la 127 Fiat, una schedina in mano e le voci indimenticabili che ancora ci rimbombano nelle orecchie di. Quello era il vero calcio e qui ci abbiamo perso tutti o almeno a vincere è stato solo il business parente lontanissimo della parola passione. Ma questi sono solo dettagli. Quello che mi è arrivato dentro e che negli ultimi tempi sei sofferente alle critiche che sono parte integrante del gioco del calcio. Il tifoso è così, applaude, critica, fischia e chi sta in mezzo deve avere l’autocontrollo di prendersi il bello e quello meno bello e ribaltare il tutto sul campo. Ma tu asei una storia a parte. Hai accettato dall’alto del blasone del nome e della tua personale storia pallonara una scommessa quasi impossibile in una città, la nostra, accostata spesso ad una città dello Zimbabwe. Questo la dice lunga sulla bontà d’animo e l’umilta che porti dentro di te. Sembra ieri quando ti sei avventurato ciabatte ai piedi per fare il bagno alla sorgente e agli occhi di quanti affollavano la splendida spiaggia si gridava quasi al miracolo. Da quel giorno è passato un lungo inverno tra sogni e imprecazioni connubio perfetto di un campionato per qualsiasi squadra e se i partenopei usciranno dalla Champions il discorso vale anche per il Napoli. Il mio appello adesso è rivolto ai tifosi ed alla stampa tutta. Siamo arrivati maternamente parlando al nono mese di gravidanza e la serenità è la migliore medicina per partorire una stagione fantastica. Il calcio è strano, chissà se tra qualche mese ripercorreremo quella strada che porta alla sorgente per un altro tuffo, quello della vittoriA. Mr io non so se hai deciso o non deciso, ma io ti lascio il mio numero di telefono 329 12…….. in tal caso partirai per altri lidi. Ti prego chiamami, voglio venire ad abbracciarti forte e piangere perché in questo calcio malato e corrotto ho conosciuto un uomo vero, uno che per calcio intende ancora quello di. Ti voglio bene e a nome di REGGIO…..GRAZIE”.