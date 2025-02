Reggina, il capitano Barillà: ‘I meriti di Trocini e di tutta la società’

E’ mancato nella partita più importante, quella in cui la sua presenza sarebbe stata preziosa e contro il Siracusa, purtroppo, ne è venuta fuori una sconfitta. Nino Barillà è tornato in occasione del match vinto con il Licata alla sua maniera e cioè con una buona prestazione e tanta qualità distribuita in campo. Queste le sue dichiarazioni a fine gara: “Abbiamo trascorso una settimana intensa dopo una enorme delusione, ma si è data una grande risposta sul campo. Il merito è certamente di mister Trocini che ci ha motivato e di tutta la società che non ci ha lasciato soli neanche per un attimo dopo una sconfitta che poteva rovinare il nostro percorso. La reazione è stata da squadra matura, che vuole lottare fino alla fine del campionato.

Ad inizio partita ho chiamato i compagni, volevo condividere con loro un mio pensiero, una cosa improvvisata e ho riscontrato che tutti la pensavano come me. Non esserci con il Siracusa mi è pesato molto, ma ero comunque convinto che i miei compagni avrebbero giocato al top così come è stato. Poi abbiamo subìto due gol un pò così. Martedi abbiamo voluto mettere un punto su quella gara, grazie anche al tecnico e alla società. Adesso trenta punti da qui alla fine, lotteremo fino all’ultimo giorno, all’ultimo punto. Voglio puntare al primo posto e lo vogliono tutti i miei compagni”.