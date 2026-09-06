Reggina-Licata: le formazioni ufficiali. Marchionni conferma la squadra di Coppa
Vanno in panchina gli ultimi arrivati Magrassi e Rossetti
06 Settembre 2026 - 14:08 | Redazione
Agli ordini del signor Previdi della sezione di Modena, coadiuvato dai guardalinee Santoriello della sezione di Nocera Inferiore e Adinolfi della sezione di Salerno, Reggina e Licata scenderanno in campo nelle seguenti formazioni.
REGGINA:
Lagonigro; Fazio, Lancini, Gisarole R.; Baggi, Acquadro, Abonckelet, Rotulo, Toscano; Guida, Reis.
In Panchina: Madia, De Mori, Girasole D.,Specker, Laaribi, Macrì, Rossetti, Alma, Magrassi.
Allenatore: Marchionni
LICATA:
Valenti, Cappello, Filì, Papaserio, Corallo, Minacori, Bennici, Brugnone, Marchese, Greco, Sidibe.
In panchina: Scardigno, Corradini, Georgev, Anzelmo, Schembre, Merola, Chiricò, Imbrogliano, Castronovo. Allenatore: Russo
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