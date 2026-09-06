Manto erboso del Granillo. I complimenti a chi lo ha nuovamente reso perfetto – FOTO

Tutto pronto per l’esordio in campionato della Reggina. La squadra amaranto si prepara alla prima sfida ufficiale della stagione davanti al proprio pubblico, con una novità che non è passata inosservata già nei giorni che hanno preceduto il debutto al Granillo. Alla quarta stagione consecutiva in Serie D, per la prima volta il club inizierà il proprio cammino tra le mura amiche e la prima sorpresa arriva proprio dal terreno di gioco.

Il manto erboso dello stadio comunale appare oggi in ottime condizioni. Un’immagine molto diversa rispetto a quella di qualche mese fa, quando il rettangolo verde era stato immortalato in evidente stato di abbandono. Un primo miglioramento era già stato registrato la scorsa settimana, ma il colpo d’occhio odierno conferma un recupero praticamente completo.

Il grande lavoro sul campo del Granillo

Il terreno di gioco è tornato ai limiti della perfezione, pronto ad accogliere la prima gara ufficiale della stagione. Un risultato frutto del lavoro portato avanti nelle ultime settimane da chi ha operato sul manto erboso, riuscendo a restituire in tempi relativamente brevi un campo all’altezza della storia della Reggina.

Un intervento importante, considerando le condizioni di partenza, che merita un plauso per il risultato raggiunto. Il Granillo si presenta così nel migliore dei modi al primo appuntamento stagionale, con la speranza che possa essere il palcoscenico di una stagione da protagonista per gli amaranto.