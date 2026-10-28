Primo tempo: Favara-Reggina in parità. Amaranto lenti e prevedibili

Una Reggina lenta, prevedibile e poco brillante chiude sul risultato di 1-1 il primo tempo contro il CastrumFavara. Una prestazione tutt’altro che convincente per gli amaranto, messi in difficoltà dall’atteggiamento aggressivo dei padroni di casa e incapaci, almeno nella prima frazione, di imporre il proprio gioco.

Marchica colpisce, Alma risponde dopo tre minuti

A sbloccare il risultato sono i padroni di casa al 15° minuto. Una disattenzione della difesa amaranto spalanca la strada al capitano Marchica, bravo ad approfittarne e a portare in vantaggio il Favara. Toscano preso alle spalle. La reazione della Reggina è immediata, ma anche il pareggio nasce da un clamoroso errore avversario. Al 18° minuto, il Favara sbaglia completamente l’impostazione dal basso, Alma recupera il pallone, si invola verso la porta e supera Di Silvestro, ristabilendo la parità.

Nel finale di tempo è ancora il portiere dei padroni di casa a rischiare grosso, con un’altra leggerezza che consente a Magrassi di concludere verso la porta. La sua conclusione viene però salvata sulla linea, evitando il sorpasso amaranto. Per il resto, poco da segnalare se non un altro grave errore di Lancini in fase di impostazione. Il CastrumFavara mette in campo grande furore agonistico, mentre la Reggina fatica a trovare ritmo, idee e soluzioni offensive.

Un primo tempo decisamente al di sotto delle aspettative per una squadra chiamata a vincere per riprendersi la vetta della classifica. Nella ripresa servirà ben altra Reggina.