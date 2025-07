Reggina, A. Lucarelli: Lillo Foti tappa ‘obbligata’ per ogni ex amaranto

Come i monumenti per ogni città. Il desiderio di rivedersi per chi ha vissuto quegli anni indimenticabili

Ospite di Sky “Calciomercato L’Originale“, Alessandro Lucarelli il giorno dopo ha fatto un giro per le via del centro città a Reggio Calabria. Inevitabile la visita all’ex presidente Lillo Foti, carica di significato per chi, come lui, ha scritto una pagina importante nella storia della Reggina. Tappa di fatto obbligata, così come per tanti altri calciatori che si sono trovati per motivi diversi dalle nostre parti.

Un incontro che è andato oltre il semplice saluto. Per chi ha indossato quella maglia in quegli anni, Foti è quasi un monumento. Con lui Lucarelli ha condiviso una delle stagioni più incredibili: quella della salvezza miracolosa nonostante una penalizzazione pesantissima. Un’impresa che ha lasciato un segno profondo nella storia del club e nel cuore dei tifosi.

Un momento di nostalgia, ma anche di orgoglio. Perché certi legami, con il tempo, non si spezzano.