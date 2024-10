Reggina, Loiacono: ‘Adesso arriva la parte più difficile, ma ci siamo’

Ancora una prestazione di livello per il difensore amaranto. Peccato per la quarta ammonizione

Un’altra partita senza sbavature se non il quarto cartellino giallo che lo porta in diffida. Il pensiero di Loiacono al termine dell’incontro con la casertana: “Non ci dobbiamo assolutamente rilassare, l’obbligo è quello di rimanere concentrati, adesso arriva la parte più difficile perchè gli avversari ci studiano e quindi come oggi giocano per impedirci di poter esprimere le nostre qualità.

La forza di una rosa ampia è proprio quella di non far rimpiangere chi rimane fuori, tutti serviranno alla causa fino alla fine del campionato. Serviva una risposta immediata dopo la partita di Coppa e la Casertana era una squadra difficile da affrontare nonostante le assenze. Il cartellino giallo si poteva evitare, mi dispiace ma l’agonismo ti porta ad essere un pò più duro nei contrasti”.

Leggi anche

Leggi anche

Leggi anche