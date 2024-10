Reggina: Loiacono parla del caso Rieti, del gruppo, gli avversari, la Curva Sud

Ospite di Vai Reggina, in onda sul canale telematico della società amaranto, il difensore sempre presente Giuseppe Loiacono: “Ci siamo allenati come al solito perchè quello che succede attorno non ci deve interessare. Andiamo a Rieti per disputare una grande gara e cercare di vincerla. Sono situazioni spiacevoli che purtroppo si ripetono da diversi anni, allo stesso tempo gli organi competenti stanno lavorando per risolvere queste problematiche che, comunque, rispetto a prima si stanno notevolmente riducendo. I calciatori vivono momenti di grande difficoltà ed il sottoscritto li ha provati in prima persona a Foggia.

Il bilancio della Reggina fino al momento è certamente positivo, ma dobbiamo continuare per la nostra strada perchè sono convinto che ci possiamo togliere grandi soddisfazioni, consapevoli delle nostre forze, ma con grande umiltà. Ternana e Bari le rivali più agguerrite, ma non trascurerei le sorprese che spuntano ogni anno, come ad esempio Monopoli e Potenza.

Mimmo Toscano è vero, è un martello. Cura tutti i particolari, le caratteristiche classiche di un vincente e questo stimola moltissimo noi calciatori.

Corazza è un ottimo calciatore, la speranza di tutti è che possa continua, sempre sul pezzo, capace di essere sempre pronto al posto giusto al momento giusto.

Quando una squadra vince spesso è sempre odiata da avversari che siano squadre o tifosi. Non si devono ascoltare dichiarazioni e considerazioni di altri, magari si cerca di destabilizzare e noi non dobbiamo cadere in questa trappola.

La Curva Sud ci trasmette grandi emozioni, un valore aggiunto e si è creato quell’entusiasmo necessario soprattutto per noi calciatori. I tifosi sono una spinta incredibile”.

