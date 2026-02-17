City Now

Reggina: per il giovane Macrì la convocazione in Rappresentativa

La soddisfazione dopo la bella prestazione con il Messina

17 Febbraio 2026 - 10:39 | Redazione

Manuel Macrì Reggina

Il nostro Manuel Macrì convocato per il raduno della Rappresentativa Serie D Under 18 in programma a Como dal 23 al 25 febbraio, ultimo appuntamento prima della partecipazione alla 76ª edizione della Viareggio Cup.
Tre giorni di lavoro agli ordini del selezionatore Giuliano Giannichedda, con amichevole conclusiva contro i pari età del Como“.

fonte: reggina1914.it

