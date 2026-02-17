Reggina: una serie di ringraziamenti da parte del DG Giuseppe Praticò

Un pareggio che ha lasciato amarezza e ovvio spazio alla recriminazione, visto che si giocava il derby con il Messina e c’era la possibilità in caso di vittoria, di agguantare la prima posizione. Bonus sprecato, si va avanti consapevoli che non saranno più ammessi mezzi passi falsi soprattutto nelle prossime due gare prima dello scontro diretto con la Nuova Igea. Sul proprio profilo social il DG Giuseppe Praticò ha voluto fare una serie di ringraziamenti, soprattutto nei confronti dei tifosi:

“Grazie agli oltre 7.000 cuori amaranto che hanno riempito il Granillo, trasformandolo in un simbolo vivo di appartenenza ed evidenziando l’anima di un popolo.

Grazie alla Curva Sud, con la straordinaria coreografia “RHEGION”, ha raccontato la nostra identità, la nostra storia, i nostri simboli.

Grazie alla Tribuna Ovest, vestita di bianco e amaranto, ha completato un’immagine che resterà impressa nella memoria di tutti.

Grazie ai nostri ragazzi ed allo staff tecnico che hanno combattuto fino all’ultimo minuto per cercare la vittoria che volevamo fortemente per regalare una gioia ai nostri tifosi nel derby, ma si sa che nel calcio esistono dinamiche che sono tutt’altro che scontate.

Rimettere in positivo una partita nata male non è da tutti, bisogna stare bene fisicamente e mentalmente.

Una squadra che ha dato tutto.

Uno stadio unito.

Una città unita.

Un’unica direzione.

Grazie a tutti i tifosi per la presenza, per il sostegno, per l’amore incondizionato.

È con questa forza, con questa spinta, con questa fede, che continueremo a lottare ogni giorno per raggiungere il nostro obiettivo.

Il Granillo non era solo uno stadio, era la dimostrazione che Reggio Calabria ci crede.

La Squadra ci crede, il Mister Torrisi ci crede e tutti noi, insieme a voi, non smetteremo di crederci, con umiltà e determinazione.

Sempre Forza Reggina”.