Gabriele Martino: ‘La Reggina per noi è stata sempre prima di ogni altra cosa’

La lunga giornata al Cine Teatro Odeon ha visto altri interventi sul palco per raccontare la storia della Reggina. Uno di quelli che ne ha fatto parte a pieno titolo è il direttore sportivo Gabriele Martino: “La Reggina è qualcosa di unico e non solo per me. Solo la Reggina riesce a coinvolgere il cuore di tutti, oggi sono estremamente contento, felice, perchè vedo la Reggina di ieri, quella di oggi e spero di vedere assieme la Reggina di domani.

Il lavoro è stato straordinario nel passato perchè la Reggina e Reggio Calabria sono state una sola anima, città e calcio hanno saputo coinvolgersi in un percorso che è stato lunghissimo. Noi abbiamo tracciato una strada che mi auguro ardentemente possa essere ripresa. Come ogni successo non può essere stato di una sola persona, tantissime sono state quelle che lo hanno reso possibile.

La Reggina per noi è stata sempre prima di ogni altra cosa. Da noi il calcio vero è passato e si è fermato per lungo tempo ed è questo quello che auguro ai dirigenti di oggi, quello di riportare la città a livelli che la storia ha dimostrato di poter raggiungere. Non c’erano grandi fondi, ma impegno, competenza e passione. Chi indossa i colori amaranto sa cosa sono”.