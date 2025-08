Reggina: visita speciale al Sant’Agata: si rivede la leggenda amaranto

"Simbolo eterno di questa maglia, è passato a trovarci in vista della nuova stagione. Una visita che sa di storia, cuore e appartenenza”

Una visita che sa di storia, cuore e appartenenza. Maurizio Poli, ex capitano e simbolo della Reggina, è tornato al centro sportivo Sant’Agata per salutare squadra e staff in vista della nuova stagione.

A darne notizia è stata la società amaranto attraverso un post pubblicato sui propri canali ufficiali:

“Maurizio Poli, leggenda amaranto e simbolo eterno di questa maglia, è passato a trovarci in vista della nuova stagione. Una visita che sa di storia, cuore e appartenenza”.

Parole che descrivono al meglio ciò che Poli ha rappresentato per la Reggina e i suoi tifosi. Combattivo, leale, sempre pronto a lottare su ogni pallone, ha incarnato per anni lo spirito amaranto, guadagnandosi l’affetto e il rispetto della piazza.

Il suo ritorno, anche solo per un saluto, è stato accolto con entusiasmo da chi non ha mai dimenticato il valore umano e sportivo di uno dei capitani più amati della storia del club.

Una presenza che dà forza e identità a una Reggina che si prepara ad affrontare un nuovo campionato con lo sguardo rivolto al futuro, ma con radici ben salde nella propria storia.