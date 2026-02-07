Reggina: il messaggio di Torrisi a stampa, tifosi e all’ambiente tutto

Il tecnico torna sui commenti e le critiche alla squadra, dopo il pareggio contro il Savoia: “E’ stata una settimana come tutta le altre, con la convinzione che si stia crescendo. Martedi ci ha fatto visita il patron, segnale di un ambiente unito, coeso. Tutti concentrati per migliorarci, crescere sotto tutti i punti di vista e questo bisogna farlo attraverso energie positive. Quando giochi con una squadra dal valore del Savoia dove hai creato tante occasioni da rete, subendone forse due, va sottolineato maggiormente la nostra prestazione, piuttosto che quei venti minuti. Tenete in considerazione che c’è l’avversario, non si gioca a senso unico. C’è sempre da soffrire, domenica per come è stata la gara, la bilancia è stata a favore della Reggina. Gradirei che quando in generale si parla o si scrive, le cose vengano dette per come sono.

Leggi anche

Qui c’è bisogno dell’appoggio di tutti, stampa, tifosi, tutti quelli che ruotano intorno alla Reggina. Se abbiamo la consapevolezza che questa squadra può raggiungere quell’obiettivo che fino a qualche mese fa era impensabile, anche mentendo, sapendo che ci sono delle cose da migliorare, ritengo che questa squadra vada protetta. E il ruolo della stampa, degli opinionisti, è fondamentale. Qui non siamo a livello nazionale dove bisogna essere imparziali, ma tifosi, mentre alcune volte vedo che non c’è questo tipo di idea in maniera omogenea. Un complimento, un incoraggiamento, a questo gruppo serve. Parlare di campionato a perdere di chi sta in testa, di campionato scarso, non è un bel messaggio. Diamo i meriti a questi ragazzi, poi alla fine tiriamo le somme, ma cavalchiamo tutti questa onda. Tutti insieme non facciamo classifica con questo campionato. Per storia, per tifosi, per stampa, per società, siamo di un altro livello, ma bisogna spingere tutti insieme“.