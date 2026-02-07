Reggina: Torrisi presenta la gara di Ragusa e poi fa l’elenco degli indisponibili

Tornare subito al successo per riprendere la marcia verso la prima posizione. La Reggina sarà impegnata in trasferta contro il Ragusa, presentazione dell’incontro affidata come sempre a mister Torrisi: “E’ stato importante recuperare quello svantaggio con il Savoia finendo anche in crescendo. Siamo andati sotto e credo che ai punti forse noi meritavamo qualcosa in più. Mi tengo la prestazione, l’atteggiamento, la mentalità acquisita. Adesso è bene concentrarsi sul Ragusa, trasferta difficile, complicata, la squadra mentalmente si è preparata. La classifica del Ragusa non ci può ingannare, le prime hanno pareggiato e perso contro di loro e questo evidenzia le difficoltà della gara. Tradotto: non possiamo sbagliare l’atteggiamento che dovrà essere stile Enna, Paternò, consapevoli che di fronte avremo una squadra che recupera molti palloni. Dobbiamo essere impeccabili sulle riaggressioni. La partita è difficile.

Leggi anche

Sartore? La scelta è stata presa a ridosso della gara che poi nell’economia della partita ha pesato, soprattutto dopo l’infortunio di Di Grazia. Distratto aveva avuto una contrattura importante e si era aggregato al gruppo solo venerdi con Giuliodori che la settimana precedente mi aveva già chiesto il cambio. Non potevo rischiare e allora ho fatto delle scelte cautelative portando Porcino ed escludendo proprio Sartore.

Distratto? Quando sono arrivato il ragazzo era quasi ai margini. L’impegno che ha messo è stato significativo con una grande voglia di crescere e di apprendere. Questo è un gruppo che ha bisogno di energie, anche dall’esterno. Distratto oggi è uno dei calciatori che tatticamente non sbaglia nulla, questo è frutto del lavoro che si è fatto e quindi stramerita la maglia da titolare.

Indisponibili e recuperi

Abbiamo ancora Bevilacqua fuori, rientra prossima settimana, assente Macrì per influenza, si recuperano Desiato e Verduci, anche se quest’ultimo non farà parte del gruppo squadra. Deve recuperare dal punto di vista atletico. Purtroppo non ci sarà neppure Di Grazia, si è allenato con qualche fastidio, rimane fuori per motivi precauzionali”.