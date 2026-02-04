Reggina-Messina partita a rischio. Valutazione rinviata al CASMS

Il 2 febbraio si è svolta una riunione dell’Osservatorio sulle Manifestazioni Sportive presso il Viminale, durante la quale sono state analizzate diverse partite con potenziali criticità legate all’ordine pubblico. Tra le gare in discussione c’è anche Reggina-Messina, prevista per il prossimo 15 febbraio. La valutazione sul match è stata rinviata al CASMS, l’organo competente per le decisioni in materia di sicurezza. In occasione del match d’andata, era stato vietato il viaggio ai tifosi reggini, una misura che potrebbe essere riproposta anche in questa occasione a causa delle problematiche di ordine pubblico legate alla rivalità tra le due tifoserie.

