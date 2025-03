Reggina: Mimmo Praticò, il ricordo dei treni organizzati, la nave, gli spareggi

Alla festa della Reggina e la sua storia, è intervenuto anche l’ex presidente Mimmo Praticò. Prima delle parole tante lacrime di emozione e poi: “Vorrei ricordare quello striscione ‘Chisti Simu’, assai significativo. Ho lavorato sempre dietro le quinte, i treni organizzati per le trasferte, la nave per Sassari, vedere tutti quei tifosi festanti. Ricordo bellissimo in quello spareggio di Perugia, quello più triste di Pescara. In quella giornata, prima dei rigori, giravo come un pazzo e incitavo la gente a gridare forza Reggina, ma purtroppo non è servito a vincere la partita. Grazie a tutti”.

