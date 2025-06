Reggina: anche il presidente Minniti smentisce interessi verso la società

Intervento del presidente della Reggina Virgilio Minniti a radio Febea. Uno dei passaggi sulle voci di possibili interessi verso la società: “Non ho conoscenza di eventuali investitori che hanno fatto proposte, anzi si dice pure che la valutazione per l’acquisto è solo in caso di ripescaggio. Allora dico che molto probabilmente non può neanche essere presa in considerazione perchè ad oggi essere ripescati è un punto di domanda grande quanto una casa. Nessuno ci ha mai riferito una cosa del genere, credo sia una cosa impossibile. Il primo obiettivo che ci siamo posti è stato quello di fare tutto il possibile per tornare nel professionismo ma preservando la società. Un nuovo fallimento sarebbe la fine di un progetto e significherebbe non ripartire più dalla serie D…

Pergolizzi e Trocini hanno due caratteri diversi anche nei rapporti con i calciatori. Il primo aveva le sue idee e voleva portarle avanti, fermo restando che comunque è andato via facendo dei risultati. Immediatamente il primo e unico pensiero è stato quello di riportare Trocini.

Per quello che riguarda l’organico, si è creata una ossatura forte. Ci confrontiamo quotidianamente con mister Trocini il quale ha fornito le sue indicazioni sia in caso di C o di ripartenza dalla D. Con il tecnico si sta discutendo, è parecchio stimato e vogliamo continuare con lui. Il ritiro? Mi auguro di poterlo fare al centro sportivo S. Agata, significherebbe averlo nuovamente a disposizione, con gli interventi di riqualificazione, e tornando a essere quello che è sempre stato. Anzi permettetemi di ringraziare la Soseteg che ci sta accanto in questo percorso“.

Possibilità di ripescaggio? Qualcosa si riuscirà a capire al termine di questa settimana. Non attenderemo l’ultimo minuto nel caso in cui si creassero le condizioni, tanto è vero che il patron Ballarino ha dichiarato che in questi giorni ci sono una serie di appuntamenti, vogliamo evitare sorprese”.