Serie D: il calciomercato delle altre. Scafatese, interesse su un ex attaccante amaranto

Il calciomercato soprattutto in serie D deve ancora entrare nel vivo. Si avviano i primi sondaggi per capire eventuali disponibilità. La Reggina, in attesa di capire quello che accadrà sulla questione ripescaggi, da qualche settimana ha avviato la discussione rinnovo con mister Trocini e questi potrebbero essere i giorni in cui si riuscirà a mettere nero su bianco ma solo in caso di accordo totale. Programmazione, ritiro, calciomercato, obiettivi. Sul fronte calciatori, c’è uno zoccolo duro sul quale si è deciso di puntare ancora, con molti di questi già sotto contratto e altri come Barranco, Grillo e Cham che attendono notizie per il prolungamento.

La Scafatese, finalista play off proprio contro gli amaranto, ha deciso di interrompere il rapporto con il tecnico Gianluca Atzori e in attesa di scegliere il nuovo allenatore, sonda il terreno su un attaccante che nella scorsa stagione ha indossato anche se per poco, la maglia amaranto. Secondo seried24.com, infatti, la società campana sarebbe interessata a Marko Rajkovic, 1 gol con la Reggina, ben 14 con il Brindisi in venti presenze. “Marko Rajkovic è continuamente al centro delle trattative in Serie D. Dopo i concreti interessi di Fasano e Barletta che stanno battagliando per i migliori giocatori della categoria nel probabile prossimo girone H, ci sono altri due club che hanno messo nel mirino l’attaccante di Belgrado. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, la Scafatese sarebbe molto interessata al giocatore. In Serie C c’è invece il Trento che avrebbe chiesto informazioni“.