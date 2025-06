Serie B: il reggino Caserta lascia il Catanzaro. Inzaghi alla ricerca di un’altra impresa

Un ottimo sesto posto in campionato con 53 punti conquistati e con il Catanzaro giunto fino alla semifinale play off persa poi con lo Spezia. Non è stato sufficiente tutto questo al reggina Fabio Caserta per decidere di proseguire il suo percorso sulla panchina dei giallorossi, tentennamenti che sono venuti fuori subito dopo la chiusura della stagione, ma che forse covava già da tempo, e che hanno trovato conferma qualche settimana fa, con l’allenatore che ha comunicato alla società la sua decisione.

Leggi anche

Sembrava vero amore quello tra il Pisa e Pippo Inzaghi, con le parti che si sono cercate e inseguite per lungo tempo fino al matrimonio avvenuto la scorsa estate. Un contratto importante, triennale per l’ex tecnico della Reggina che ha ripagato con una sorprendente promozione in serie A, decisamente non programmata ma arrivata con pieno merito. Anche in questo caso la decisione di non proseguire da parte di Inzaghi ha colto impreparata la società neroazzurra. SuperPippo è pronto per una nuova avventura e soprattutto alla ricerca dell’ennesima impresa, lo aspetta l’ambizioso Palermo con il City Football Group che punta su di lui per la promozione in serie A.