Reggina: mister Torrisi su Blondett, il calciomercato, l’arrivo dei nuovi e Lagonigro

Alcuni passaggi nel corso della conferenza stampa, sono stati riservati al caso Blondett, l’arrivo dei nuovi e Lagonigro: “Blondett? E’ una situazione che riguarda la società, non è più nel progetto tecnico, il comunicato è chiaro. E’ stata una buona settimana. Rientra Ferraro, rimane ancora fuori Ragusa che ci sarà la prossima settimana. Per il resto tutti disponibili.

In porta non ci sono gerarchia, Lagonigro è forte ma al momento rispecchia il momento della squadra. Ad Acireale non è stato il solo a commettere un errore, mentalmente non è sereno e avrà bisogno di rimettersi a posto. Giocare a Reggio non è facile. E’ un ragazzo che deve crescere anche nella gestione dei momenti. Ma ripeto, errori individuali ne sono stati fatti e anche da giocatori più importanti ed esperti. Sartore è un esterno d’attacco, è forte nell’uno contro uno, può giocare sul piede forte e a piede invertito, può darci una grande mano di aiuto.

Con Bonanno siamo in perfetta sintonia, lui è un valore aggiunto e con molta serenità stiamo cercando delle soluzioni rispetto a quello che vogliamo costruire sul nuovo sistema di gioco, le riflessioni visto che non possiamo sbagliare sono profonde“.