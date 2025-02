Reggina: mister Trocini su Perri e il punto sugli infortunati

Nel corso della conferenza stampa, mister Trocini ha parlato di Perri e degli infortunati: “Forciniti e Grillo stanno molto meglio, ma saranno disponibili dalla prossima gara, non adesso. Perri è cresciuto molto e anche fisicamente. Nel suo ruolo, che secondo me è da esterno offensivo o mezzala offensiva, c’è molta concorrenza. Il suo rinnovo è una scelta giusta. Le decisioni sulle scelte che sto portando avanti non possono essere definitive perchè il calcio non te lo permette. E’ un dispiacere portare solo venti giocatori, ma necessarie perchè lo impone il regolamento”.

