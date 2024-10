Reggina-Monopoli: Cevoli convoca tutti, anche i fuori lista

La squadra amaranto fa gruppo. Tutti insieme per superare il primo turno

Una iniziativa lodevole a dimostrazione di un gruppo forte e soprattutto compatto. Così il tecnico Cevoli, a prescindere dagli infortunati (Franchini) e dai fuori lista (Licastro e Maritato), ha convocato tutti i calciatori della rosa. Questo il comunicato della società:

“Il tecnico Roberto Cevoli ha convocato l’intera rosa per la gara tra Reggina e Monopoli valevole per il I° turno dei play off. Aggregati anche i fuori lista Licastro e Maritato“.

