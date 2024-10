Reggina-Monopoli: la società comunica l’orario di apertura dei tornelli

Per evitare lunghe file è importante arrivare al Granillo con largo anticipo

La Reggina comunica che in occasione della gara dei play off tra Reggina e Monopoli prevista per domenica 12 maggio alle ore 19.30, tutti i tornelli funzionanti saranno aperti alle ore 17. Si consiglia di recarsi allo stadio “Oreste Granillo” con largo anticipo muniti di documento d’identità da esibire al prefiltraggio e ai tornelli. Si ricorda che il titolo è nominativo di conseguenza incedibile.

