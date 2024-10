Reggina-Monopoli: Le prime immagini tra campo, curva e tornelli

E’ già clima partita. all’interno dello stadio tantissimi tifosi hanno già guadagnato il proprio posto soprattutto in curva sud dove verrà registrato il tutto esaurito. I tifosi hanno iniziato ad intonare i primi cori, mentre all’esterno si formano le prime code, anche se in tanti hanno seguito le indicazioni della società riguardo l’arrivo anticipato al Granillo. Sopralluogo della squadra amaranto in campo e tantissimi applausi per i calciatori amaranto.

