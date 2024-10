Reggina-Monza, l’arbitro dà l’ok: si gioca regolarmente

Il direttore di gara ha deciso che il terreno di gioco del Granillo è in condizioni accettabili per far disputare la gara

Alla fine Reggina-Monza si giocherà regolarmente. Nessun rinvio o sconfitta a tavolino per gli amaranto, il direttore di gara ha deciso che il terreno di gioco del Granillo è in condizioni accettabili per far disputare la gara. Meno di un’ora quindi all’atteso debutto in campionato della formazione amaranto.