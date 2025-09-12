Reggina: la squadra reagirà, ne siamo certi. Ma ci sarà bisogno del pubblico

Settimana intensa e di riflessione in casa Reggina dopo il passo falso all’esordio in campionato. Mister Trocini, nella conferenza stampa che precede il debutto casalingo, non ha nascosto le difficoltà vissute nei giorni successivi alla sconfitta.

“La settimana è stata sicuramente di riflessione dopo una brutta prestazione dove nulla c’è stato da salvare. Abbiamo cercato anche le motivazioni, giorni tosti per il morale ma con il passare dei giorni si è lavorato forte per reagire e quindi per tirare fuori una grande partita”.

Gli amaranto si presenteranno per la prima volta in stagione davanti al pubblico del Granillo, in una sfida che mette di fronte una diretta concorrente, la Nissa. Una partita già complicata di per sé, resa ancora più impegnativa dalla pressione di dover riscattare il ko iniziale e conquistare i primi tre punti.

La situazione in infermeria non aiuta: Edera è ancora fermo per un problema muscolare, Rosario Girasole deve fare i conti con una distorsione al ginocchio, mentre restano dubbi sull’impiego di Porcino.

L’allenatore e la squadra sono comunque consapevoli che servirà una prova di carattere e siamo sicuri che risponderà, stessa cosa dovranno fare i tifosi. Il pubblico del Granillo sarà chiamato a recitare una parte fondamentale per spingere la Reggina verso la reazione attesa.