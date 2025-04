Reggina-Nissa: Trocini chiama a raccolta i tifosi, ma in questo momento il dato della prevendita è… ‘curioso’

E’ stato il primo argomento della conferenza stampa di oggi. Mister Trocini, sollecitato dalle domande dei giornalisti, ha rivolto un appello alla tifoseria amaranto, sottolineando la presenza e l’incitamento costante della Curva Sud, ma anche la necessità di avere un Granillo pieno per quelli che sono i posti disponibili e quindi aiutare la squadra in un momento decisamente delicato quanto importante della stagione.

Leggi anche

Fino a quel momento la prevendita aveva fatto registrare un dato non particolarmente esaltante. 580 biglietti venduti, ma quasi 300 acquistati dalla tifoseria ospite. Vuole dire che fino alla tarda mattinata di oggi i tagliandi comprati dai tifosi amaranto non raggiungevano neppure i 300. Speriamo a questo punto che il risveglio sia come quello di due settimane addietro con una impennata nelle ore finali, ricordando che in occasione della sfida contro la Vibonese, c’era l’opportunità di vedere la partita gratuitamente in tv.