Reggina-Nissa: la probabile formazione amaranto. Dubbi in ogni reparto
Non sono da escludere diverse novità rispetto alla prima giornata
14 Settembre 2025 - 10:13 | Redazione
Dopo l’inaspettata sconfitta alla prima uscita di campionato, si è cercato di analizzare il perchè di quella prestazione decisamente diversa da come tutti si aspettavano, tecnico compreso. In settimana si sono fatte diverse valutazioni e non è da escludere che contro la Nissa ci siano delle novità nell’undici iniziale. Una certa è quella che riguarda Distratto, neppure convocato e i dubbi di Trocini partono proprio dall’utilizzo degli Under, l’altra in mezzo potrebbe prevedere Mungo al posto dell’acciaccato Porcino, possibile l’inserimento di Ferraro per Montalto.
La probabile formazione amaranto
REGGINA: Lagonigro; Lanzillotta (Palumbo), Girasole, Blondett, Fomete (Gatto); Barillà, Laaribi, Mungo; Ragusa, Ferraro (Montalto), Di Grazia. All. Trocini