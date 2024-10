Reggina: le ultime su Reginaldo e Corazza

Lo sprint finale

Nove partite alla conclusione del campionato. La Reggina vuole giocarsi al meglio il finale di stagione e soprattutto spera di giocarselo con tutti gli effettivi. Su Bresciani non vi sono notizie certe riguardo il suo recupero, buone notizie invece per il reparto offensivo.

Reginaldo e Corazza

Reginaldo per affaticamento muscolare è rimasto fuori dalla contesa con il Monopoli ma dovrebbe tornare a disposizione del tecnico per la trasferta di Potenza contro il Picerno, mentre si attendono buone notizie anche dalle condizioni del cannoniere Simone Corazza, fuori da tre gare.

Un problema muscolare non particolarmente grave, ma trattato con particolare precauzione in modo da completare nel migliore dei modi il percorso di recupero. In questi giorni si potrà capire meglio se l’attaccante amaranto potrà essere disponibile per la prossima gara. Si ricorda, invece, che l’assenza certa è quella di De Rose, squalificato per un turno.

