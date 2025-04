Reggina: numeri da paura, ma che incredibilmente potrebbero non bastare

La Reggina continua a vincere, sono adesso 9 i successi consecutivi (compreso quello con l’Akragas poi cancellato) dopo quella maledetta sconfitta interna contro il Siracusa che, purtroppo, alla fine potrebbe risultare decisiva ai fini della promozione. Solo quarantacinque minuti giocati sotto i consueti livelli che oggi consentono agli aretusei di comandare ancora la classifica a due giornate dalla chiusura della stagione.

Ma, come detto, i numeri soprattutto sotto la gestione Trocini sono impressionanti. 51 i punti conquistati in 20 partite, di cui 16 vinte, 3 pareggiate e 1 sola persa, quella appunto al Granillo contro il Siracusa. Gli amaranto hanno il miglior attacco con 61 realizzazioni e la seconda migliore difesa, 21 gol subìti. E’ la squadra che ha perso meno di tutte, 3 volte, due delle quali, però, contro la capolista. Determinanti.

La Reggina è anche in testa alla classifica delle gare giocate fuori casa, 38 punti in 15 partite giocate lontano dal Granillo. 12 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta. Con quella di Locri sono 8 le vittorie consecutive in trasferta.

La compagine guidata da Trocini ha anche il migliore attacco esterno con 31 reti realizzate e la difesa meno battuta con 9 reti al passivo.