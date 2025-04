Reggina, Praticò: ‘Vinceremo il campionato, a condizione che nelle ultime due partite…’

La convinzione di potercela ancora fare. Lo ribadisce con forza il DG della Reggina Peppe Praticò: “Io parto da un presupposto, la Reggina vincerà il campionato. Ci sono altre due partite da giocare e che vogliamo vincere. Il nostro girone di ritorno lo abbiamo affrontato partita per partita, senza andare oltre e con questa filosofia siamo arrivati a meno uno dopo aver perso lo scontro diretto.

Perchè non credere che in queste ultime due gare si possa raggiungere il primo posto? Io invece credo questo possa avvenire a condizione che si giochino veramente e vengano gestite in maniera corretta“.

La Reggina, qualsiasi cosa sia successa in fatto di episodi, ha sempre parlato con le istituzioni del calcio. Il sottoscritto ha inviato anche un dossier ma gli errori si sono ripetuti“.