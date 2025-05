Reggina: operato Ciccio Salandria. Il post della società

Assente ormai da tanto tempo dai campi di gioco, per Ciccio Salandria è stata una stagione sfortunata che, diversamente dallo scorso campionato, lo aveva visto protagonista importante nella prima parte, per poi essere costretto a fermarsi per un brutto infortunio. Dopo una lunga attesa si è deciso per l’intervento chirurgico, così come si legge nel post della società amaranto: “Ciccio Salandria è stato sottoposto a un intervento chirurgico alla caviglia, eseguito dalla Dott.ssa Tiziana Favilli al San Giuseppe Hospital di Arezzo. L’operazione è perfettamente riuscita e ora per Ciccio inizia il percorso di recupero, con la grinta e cuore che da sempre lo contraddistinguono“.