Reggina: l’organigramma ufficiale del settore giovanile. Un bentornato a Sergio Campolo
Salvatore Laiacona il responsabile. L'elenco di tutti i ruoli in tutte le categorie
07 Agosto 2025 - 11:12 | Comunicato Stampa
AS Reggina 1914 comunica la composizione dell’organigramma e lo staff tecnico delle varie formazioni del settore giovanile per la stagione 2025/26:
Responsabile Settore Giovanile e Attività di base: Salvatore Laiacona
Responsabile tecnico attività di base: Sergio Campolo
Responsabile coordinativo attività di base-scuola calcio: Pasquale Ocello
Coordinatore attività fisico-atletica: Paolo Albino
Responsabile palestra: Luca Sergi
Psicologo: Carla Logiudice
Insegnante di sostegno: Santo Amato
Nutrizionista: Giuseppe Chindemi
Fisioterapista: Antonino Pezzimenti
Collaboratore di segreteria: Antonio Quattrocchi
Under 19 Nazionale
Team Manager: Domenico Chiaia
Allenatore: Salvatore Ripepi
Collaboratore Tecnico: Alessandro Infortuna
Preparatore Portieri: Gabriele Parisi
Under 17 “Elite”
Team Manager: Pasquale Polimeno
Allenatore: Massimo Macrì
Collaboratore Tecnico: Antonello Faraone
Medico Sociale: Daniele Melluso
Preparatore Portieri: Gabriele Parisi
Under 16 “Elite”
Team Manager: Vincenzo Schiavone
Allenatore: Giuseppe Carella
Collaboratore Tecnico: Alessandro Bagnato
Preparatore Atletico: Alessandro Quartullo
Preparatore Portieri: Gabriele Parisi
Under 15 Regionale
Team Manager: Roberto Crucitti
Allenatore: Antonino Riso
Collaboratore Tecnico: Paolo Costantino
Preparatore Atletico : Leo Scordo
Preparatore Portieri: Antonio Leone
Under 14 “Elite”
Team Manager: Vincenzo Schiavone
Allenatore: Bruno Modafferi
Collaboratore tecnico: Andrea Fallara
Preparatore Atletico: Giuseppe Iero
Preparatore Portieri: Antonio Leone