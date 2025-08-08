Reggina: ormai prossimo un nuovo ingresso nell’organigramma societario

Manca meno di un mese all’inizio della nuova stagione. Il 7 settembre la Reggina scenderà in campo per il primo turno del campionato di Serie D, con un obiettivo chiaro: vincere.

Per la prima volta da quando è ripartita, la squadra amaranto è accompagnata dai favori del pronostico. Un cambio di passo evidente, frutto di una campagna acquisti mirata e di livello, ma anche delle conferme dei giocatori che si sono distinti nello scorso torneo.

A disposizione di mister Trocini un organico profondo e competitivo, che ha trovato ulteriore forza con l’arrivo di Adriano Montalto, attaccante con una lunga carriera tra i professionisti. Un innesto che ha infiammato l’ambiente e che rappresenta un segnale forte delle ambizioni del club.

E dopo i due test consecutivi contro formazioni di categoria inferiore, la prima vera prova è in programma domenica, con l’amichevole contro la Salernitana. La squadra campana, appena retrocessa in Serie C, punta al ritorno immediato tra i cadetti e rappresenterà un banco di prova importante per testare condizione e assetti tattici.

Nel frattempo la società è attiva anche fuori dal campo. Dopo aver ufficializzato l’organigramma completo del settore giovanile, si lavora al completamento dell’area dirigenziale. A breve dovrebbe essere annunciato un nuovo ingresso: si tratta dell’ex calciatore e attuale imprenditore Antonio Cormaci, volto noto in città. Da capire il ruolo che andrà a ricoprire all’interno della struttura amaranto. Lo si è visto costantemente negli ultimi giorni al centro sportivo S. Agata ed ha seguito con particolare attenzione allenamenti e partite.

L’obiettivo è chiaro: farsi trovare pronti ai nastri di partenza. Con un solo pensiero fisso nella testa: riportare la Reggina tra i professionisti.